Заразили добровольців. Вчені з'ясували швидкість поширення COVID в організмі

Британські вчені визначили швидкість поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі інфікованої людини. Для цього був проведений перший в світі експеримент, в ході якого заражали добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Science Alert .

Повідомляється, що дане дослідження ще не було рецензовано, але дає уявлення про те, як розвивається легка форма COVID-19 від зараження до моменту, коли вірус виводиться з організму.

Для дослідження набрали 34 здорових добровольця у віці від 18 до 30 років. При цьому жоден з учасників ніколи не був інфікований SARS-CoV-2 і не вакцинувався проти COVID-19. Кожен доброволець отримали низьку дозу SARS-CoV-2 у вигляді назальних крапель.

Після контакту з вірусом заразилися 18 добровольців з 34. У 16 з них розвинулися симптоми від легкого до помірного ступеня, такі як біль у горлі, головний біль, болі в м'язах і суглобах, втома і лихоманка. У 13 зник нюх; у 10 з них нюх повернувся до норми протягом 3 місяців, але останні троє все ще відчувають проблеми.

"На щастя, в нашій моделі інфікування здорових молодих дорослих учасників не було серйозних симптомів або клінічних проблем", - заявив керівник дослідження доктор Крістофер Чіу, лікар-інфекціоніст та імунолог з відділення інфекційних захворювань та Інституту інфекцій в Імперському коледжі Лондона.

За даними дослідження, у 18 інфікованих середній інкубаційний період - період від зараження до першого виявлення вірусу за допомогою тестів - склав 42 години. При цьому протягом інкубаційного періоду кількість вірусу в організмі швидко зростала. Вірус може бути виявлений в горлі приблизно через 40 годин після зараження, в носі - приблизно через 58 годин.

У середньому вірусне навантаження учасників досягло піку через п'ять днів після контакту з SARS-CoV-2.