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Зеленський готовий "особистим прикладом" показати безпечність вакцини від коронавірусу

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 11:02
Зеленський готовий "особистим прикладом" показати безпечність вакцини від коронавірусу Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський готовий «особистим прикладом» продемонструвати українцям безпечність та необхідність вакцинації від коронавірусу, яка має розпочатись вже за тиждень.

Про це голова держави сказав на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» в Києві.

«Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що вакцинація стартує вже цього місяця. Першими вакцину отримають медики, військові, нацгвардійці.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.

При цьому глава МОЗ підтвердив, що перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech вже виділені Україні в рамках ініціативи COVAX і надійдуть протягом двох тижнів.

Згідно з Національним планом вакцинації, в лютому щеплення отримають 367 тисяч українців - медики COVID-стаціонарів, працівники лабораторних центрів, бригади екстреної медичної допомоги та військовослужбовці ООС.

В першу чергу імунізацію в Україні пройдуть пріоритетні групи населення. Вакцинація є виключно добровільною і буде проводитися безкоштовно.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з часовим проміжком від 14 діб.

Щеплення будуть робити мобільні бригади на першому етапі, надалі почнуть працювати стаціонарні кабінети при медустановах.

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