ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський звернувся до українців: треба "включити" мозок і вакцинуватися

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 13:20
Зеленський звернувся до українців: треба "включити" мозок і вакцинуватися Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський закликає українців "включити" мозок і вакцинуватися від коронавірусу. На сьогодні це єдина можливість уникнути масової захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі.

За його словами, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком.

"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо все, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.

Він також додав, що Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 000.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські ЗМІ будуть перевіряти на поширення фейків про COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус