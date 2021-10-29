Зеленський звернувся до українців: треба "включити" мозок і вакцинуватися
Президент України Володимир Зеленський закликає українців "включити" мозок і вакцинуватися від коронавірусу. На сьогодні це єдина можливість уникнути масової захворюваності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі.
За його словами, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком.
"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо все, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.
Він також додав, що Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 000.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські ЗМІ будуть перевіряти на поширення фейків про COVID-19.