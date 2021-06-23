Зеленський: на порядку денному - взаємне визнання з Грузією документів про COVID-вакцинацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію Україною та Грузією перебуває на порядку денному. Він підкреслив, що це максимально спростить перетин кордону для громадян обох держав.

Про це український лідер повідомив у ході спільного брифінгу з президентом Грузії.

"Варто посилити координацію у сфері міжлюдських контактів і туризму, особливо в умовах триваючої пандемії. На порядку денному взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох наших країн", - сказав Зеленський.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних і європейських справ Мальти Еварісто Бартоло. У ході бесіди вони обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, під час візиту в Анталію Кулеба зустрівся з главою МЗС Хорватії Горданом Грлічем-Радманом. Дипломати обговорили питання визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Відзначимо, українське свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.

Скористатися свідоцтвом про вакцинацію наші громадяни можуть і для подорожі в Молдову.