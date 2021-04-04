Зеленський затвердив розробку Національного плану вакцинації від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський затвердив створення Національного плану вакцинації від коронавирусу більшості дорослого населення країни. Кабінету міністрів доручено в семиденний термін забезпечити розробити і затвердити документ.

"Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 2 квітня 2021« Про Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2, до кінця 2021 ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно з рішенням РНБО, уряд в семиденний термін має забезпечити розробку та затвердження документа з урахуванням кращого міжнародного досвіду. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідне щомісячне кількість щеплень, визначені джерела і терміни поставки вакцин від коронавирусу. Крім того, кабінету міністрів потрібно визначити осіб, відповідальних за реалізацію плану.

Уряд також має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19 і по залученню міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії по вакцинації в Україні.

Міністерству охорони здоров'я доручено вжити невідкладних дієвих заходів щодо поставок в Україну в максимально стислі терміни необхідної кількості вакцин для профілактики коронавирусной інфекції та забезпечення доступу населення до вакцинації. Крім того, відомство має забезпечити проведення "ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи з вакцинації".

Документ також передбачає, що МЗС має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.