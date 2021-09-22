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"Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% мають перейти в онлайн

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Києва, Середа 22 вересня 2021 14:30
"Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% мають перейти в онлайн Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У "жовтій" зоні адаптивного карантину в Україні школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання. А не припиняти освітній процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Якщо в закладі освіти менше 80%, які мають один з перерахованих документів (про вакцинацію від COVID, - ред.), то навчання в такому закладі має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес триватиме в дистанційному форматі і не має припинятися", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським школам нібито заборонили працювати дистанційно в "жовтій" зоні карантину.

РБК-Україна опублікувало список регіонів, де школи з завтрашнього дня припинять роботу через недостатній рівень вакцинації.

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