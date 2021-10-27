ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Жовті" COVID-сертифікати тепер можна друкувати з "Дії"

Новость на русском →
Україна, Середа 27 жовтня 2021 16:06
"Жовті" COVID-сертифікати тепер можна друкувати з "Дії" Фото: "жовті" COVID-сертифікати тепер можна друкувати з "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Так звані "жовті" сертифікати про щеплення першою дозою COVID-вакцини з'явилися на порталі "Дія". Документ можна зберегти на телефон та видрукувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Так, сертифікати з 1 дозою вакцини можна отримати без біометричних документів, скориставшись лише електронним підписом (КЕП).

Як отримати "жовтий" СOVID-сертифікат (за допомогою порталу "Дія")

  • авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
  • натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
  • підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом
  • очікувати повідомлення від "Дії" після її обробки даних про вакцинацію.

Нагадаємо, вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний COVID-сертифікати.

Зазначимо, що глава Мінцифри також анонсував запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії".

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус