Жителі Японії їздять в інші країни, щоб зробити щеплення від COVID-19

Повільна вакцинація від коронавірусу в Японії призвела до того, що жителі їздять в інші країни, аби отримати щеплення. Пандемія в країні знову посилюється і люди хвилюються, що до них не дійде черга.

Відомо, що в Японії почали вакцинацію похилого населення тільки в цьому місяці, тому більшість японців зможе отримати щеплення тільки цієї зими. Це пробуджує людей вилітати в інші країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу.

Вильоти з Японії за щепленням в інші країни гаряче обговорюють в соціальних мережах і в ділових колах.

"Я можу підтвердити, що чув про те, як керівники їдуть в інші країни за вакцинами", - сказав президент Європейської ділової ради в Японії Майкл Мрокзек.

Також відомо, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга в суботу провів переговори з Генеральним директором Pfizer, щоб отримати більше доз вакцини для всіх жителів до вересня. Ц е набагато пізніше запланованого початку Олімпійських ігор в Токіо.