Жителі Японії їздять в інші країни, щоб зробити щеплення від COVID-19
Повільна вакцинація від коронавірусу в Японії призвела до того, що жителі їздять в інші країни, аби отримати щеплення. Пандемія в країні знову посилюється і люди хвилюються, що до них не дійде черга.
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що в Японії почали вакцинацію похилого населення тільки в цьому місяці, тому більшість японців зможе отримати щеплення тільки цієї зими. Це пробуджує людей вилітати в інші країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу.
Вильоти з Японії за щепленням в інші країни гаряче обговорюють в соціальних мережах і в ділових колах.
"Я можу підтвердити, що чув про те, як керівники їдуть в інші країни за вакцинами", - сказав президент Європейської ділової ради в Японії Майкл Мрокзек.
Також відомо, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга в суботу провів переговори з Генеральним директором Pfizer, щоб отримати більше доз вакцини для всіх жителів до вересня. Це набагато пізніше запланованого початку Олімпійських ігор в Токіо.
Повідомляється, що в Японії вакцинували від коронавірусу тільки близько 1% населення.
Нагадаємо, в Індії заявили про другу хвилю коронавірусу. Там зростає число хворих і летальних випадків.
Раніше повідомлялося, що вакцину Johnson&Johnson будуть як і раніше поставляти в Європу, незважаючи на випадки тромбозу. Але на етикетці з'явиться попередження.