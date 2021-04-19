Жителям ЄС пригрозили проблемами з сертифікатами вакцинації
Жителі Євросоюзу, які виїжджають робити щеплення від коронавірусу в інші країни, можуть не отримати сертифікат вакцинації в ЄС. Громадянам рекомендовано почекати до літа.
Про це на онлайн-брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.
Він підкреслив, що Євросоюз працює над створенням сертифіката вакцинації від COVID, щоб зробити поїздки між країнами безпечними. За його словами, документ буде видаватися тільки після щеплень, зроблених препаратами, затверджених Європейським агентством лікарських засобів (EMA).
Мамер підкреслив, що ті, хто почекає до літа, коли в Євросоюзі буде достатньо вакцини, виграють і зможуть користуватися сертифікатом вакцинації.
Нагадаємо в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей в звичайному житті.
Відзначимо, раніше Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського і європейського цифрового сертифікату про імунітет від COVID-19. Домовленостей досягла віце-прем'єр уряду України Ольга Стефанишина під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Вірою Юров.
РБК-Україна раніше повідомляло, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.