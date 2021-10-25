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У Житомирі школярам продовжили канікули через COVID

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Житомир, Понеділок 25 жовтня 2021 19:20
У Житомирі школярам продовжили канікули через COVID Фото: у Житомирі школярам продовжили канікули через COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Житомирі школярам продовжили канікули до 7 листопада. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

"Враховуючи збільшення кількості випадків захворюваності серед дітей на коронавірусну інфекцію - 46 в закладах загальної середньої освіти та 2 в дошкільних закладах, пропонуємо продовжити канікулярний період до 7 листопада", - запропонував директор Департаменту освіти Валентин Арендарчук.

Крім того, комісія рекомендувала керівникам закладів професійно-технічної освіти перейти на дистанційну форму навчання з 27 жовтня.

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