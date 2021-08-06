ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 12:21
"Знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом Фото: "знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні готелям видаватимуть "знак безпеки". Його отримуватимуть ті заклади, в яких весь персонал вакцинований від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ).

"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки)",- йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенція на своєму офіційному сайті буде вносити такі заклади до списку готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.

Вказано, що для організації вакцинації персоналу готель має надати таку інформацію:

  • назва суб’єкту господарювання;
  • адреса місцезнаходження;
  • кількість персоналу на вакцинацію;
  • контактний телефон уповноваженої особи.

Після чого інформацію необхідно надсилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: hirzekorn@tourism.gov.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус