"Знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом
Фото: "знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом (GettyImages)
В Україні готелям видаватимуть "знак безпеки". Його отримуватимуть ті заклади, в яких весь персонал вакцинований від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ).
"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки)",- йдеться у повідомленні.
Зокрема, агенція на своєму офіційному сайті буде вносити такі заклади до списку готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.
Вказано, що для організації вакцинації персоналу готель має надати таку інформацію:
- назва суб’єкту господарювання;
- адреса місцезнаходження;
- кількість персоналу на вакцинацію;
- контактний телефон уповноваженої особи.
Після чого інформацію необхідно надсилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: hirzekorn@tourism.gov.ua.