Из-за COVID-19 могут развернуть по 2-3 мобильных госпиталя на большой город

С марта по разным сценариям было планирование. Одним из элементов этого планирования было рассмотрение вопроса о мобильных госпиталях. Или применения больших помещений или больших площадей, где можно было бы, в крайнем случае, разворачивать определенные "сортировочные станции", чтобы отсортировать больных по признаку - ковид или не ковид. В том числе, рассматривался вопрос создания таких сортировочных помещений или приспособленных помещений под больницу.

Были разработаны соответствующие санитарные рекомендации, правила по соблюдению противоэпидемического режима. И в марте было принято решение, что это будет крайней мерой. Если не будет выдерживать система здравоохранения или коечный фонд будет неспособен удерживать такое количество пациентов.

Поэтому перечень таких учреждений, которые потенциально могут быть приспособлены или использованы, есть. И есть план развертывания госпиталей. Перечень таких учреждений есть конкретно по каждому городу и каждой области, в городском или областном совете. Требования к таким заведениям тоже есть. Я не уверен, что они окончательно утверждены, однако такие рекомендации нами разрабатывались.

То, что мы видим сейчас, - пока достаточно больниц второй и третьей волны, которые мы можем разворачивать. Но исключать такой возможности нельзя. На большой город это может быть два-три объекта.

Игорь Кузин, для РБК-Украина