Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно продолжать вакцинацию

Поллард говорит, что вакцина не защищает от инфицирования штаммом "Дельта", но надо понимать, что вакцина не защищает от заражения любым патогеном, а защищает от заболевания. То есть, инфицируется и вакцинированный человек, но его иммунитет, который обучен к встрече с патогеном, позволяет избавиться от этого патогена в инкубационный период, поэтому человек не заболевает.

Что касается штамма "Дельта", то эффективность существующих вакцин от симптоматической инфекции чуточку ниже, то есть человек может заболеть, но это заболевание будет протекать легко. Вакцина защищает от тяжелых форм, от госпитализаций, от смерти. И это очень важно, потому что снижается нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому мы вакцинацию ни в коем случае не должны прекращать, потому что перекрестный иммунитет все-таки есть, хоть и не стопроцентный, тем не менее большинство людей остаются защищенными.

Что касается коллективного иммунитета. Даже если бы не было штамма "Дельта", мы сейчас еще далеки от достижения популяционного иммунитета. Ни одна страна мира еще этого не достигла. Потому что на сегодня мы прививаем только взрослое население, а этого не достаточно, чтобы прекратить циркуляцию вируса. Поэтому, несмотря на заявление Полларда, мы должны наращивать темпы вакцинации.

Есть вторая сторона закона саморегуляции паразитарных систем: когда большинство населения будет невосприимчивым, идет пассаж возбудителя через невосприимчивый организм, начинает идти обратный процесс - снижается вирулентность вируса, его агрессивность. Поэтому мы все равно должны людей прививать.

Вопросы популяционного иммунитета - это больше вопросы для ученых, а население должно подумать об индивидуальной защите, а применяемые в Украине вакцины защищают и от "Дельты".

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина