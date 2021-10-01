Эксперт описал три состояния больных при заражении "Дельта"-вариантом коронавируса

Специфических симптомов, характерных для дельта-варианта почти нет. Если при предыдущих штаммах могли появляться потеря обоняния и чувства вкуса, хотя они могут быть и при других респираторно-вирусных заболеваниях, то при "Дельта" нарушение обоняния и вкуса встречается реже.

Сейчас можно выделить три состояния, которые сопровождают случаи дельта-варианта у нас в стране. Типичная форма – с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях.

Второй вариант – это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается не часто – в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего – у детей.

Последняя форма "ковида" с дельта-вариантом – самая опасная, но она также не особо распространенная. Это субфебрильная температура 37.1 - 37.3, умеренная слабость, ринит, сильные выделения из носа. Почему эта форма представляет особую угрозу? Потому что человек продолжает контактировать с другими людьми, посещать общественные места, передвигаться общественным транспортом, при этом являясь источником заражения окружающих.

Симптомы при варианте "Дельта" начинают проявляться в течение первой недели после инфицирования. Но в большинстве случаев его инкубационный период длится двое суток. Если появляются любые симптомы вирусных респираторных заболеваний следует все же сделать ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, но в течение первых суток после заражения он не всегда может быть положительным, поэтому следует сделать повторный тест.

Еще один момент – общаясь с коллегами, наблюдая за клиникой и сатурацией у пациентов с "Дельта", могу сказать, что участились случаи, когда у инфицированных ПЦР-исследования показывают негативный результат. При этом второе и третье исследования, сделанные позже, уже подтверждают наличие вируса. Это не массово, но таких случаев стало больше, чем во время двух предыдущих подъемов заболеваемости. С чем это связано – могут быть очень разные факторы.

В чем еще опасность "Дельта"? Есть немало случаев, когда на фоне лечения пациенты, казалось бы, идут на поправку. Но на вторую-третью неделю заболевания их состояние резко ухудшается. Это происходит непредсказуемо. Если раньше по лабораторным показателям мы могли спрогнозировать, идет ли пациент на выздоровление, то сейчас это сделать крайне тяжело.

Я исхожу из собственного опыта: у больного может быть лабораторное улучшение, иногда даже и клиническое, но на фоне нормализации показателей может произойти резкое ухудшение его состояния. Разумеется, так происходит не у всех, но сейчас это случается чаще, чем раньше.

Сергей Дубров для РБК-Украина