ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт оценил перспективы перехода Украины в "зеленую" зону эпидопасности из-за COVID

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 14:57
Эксперт оценил перспективы перехода Украины в "зеленую" зону эпидопасности из-за COVID Фото: летом ожидается снижение заболеваемости из-за тенденций респираторных инфекций (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Владимир Широбоков, микробиолог, вирусолог

Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине связано с тенденцией респираторных заболеваний - в летнее время традиционно число заражений уменьшается.

Микробиолог и вирусолог, академик Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины Владимир Широбоков объяснил РБК-Украина, стоит ли ждать перехода Украины в "зеленую" зону эпидемической опасности в ближайшее время.

У меня нет таких оптимистично "зеленых" позиций. Думаю, мы еще далеко не в "зеленой" зоне. Посмотрите, что делается сегодня в мире. Началось оживление в Европе. В Канаде даже поехали многие люди в Соединенные Штаты вакцинироваться. Пока ситуация идет не на "зеленую" зону.

Во-первых, все будет зависеть от всех нас. Я вижу, что как только немного ослабление идет, и люди сразу ослабляют свое поведение карантина. Я езжу в общественном транспорте и вижу, как только немного идет ослабление, сразу снимают маски на бороду и все остальное.

А во-вторых, у меня есть надежда, что через месяц пойдет улучшение. Потому что это респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшие до этого пандемического периода. Они имеют тенденцию - вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития.

Чаще всего идет инфицирование в закрытых помещениях. А на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы - уменьшается заболеваемость. Это характерно для коронавирусных и других респираторных заболеваний. Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже уехать отдыхать.

Владимир Широбоков, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19