Експерт оцінив перспективи переходу України в "зелену" зону епіднебезпеки через COVID

У мене немає таких оптимістично "зелених" позицій. Думаю, ми ще далеко не в "зеленій" зоні. Подивіться, що робиться сьогодні в світі. Почалося пожвавлення в Європі. У Канаді навіть поїхали багато людей в Сполучені Штати вакцинуватися. Поки ситуація йде не на "зелену" зону.

По-перше, все буде залежати від усіх нас. Я бачу, що як тільки трохи ослаблення йде, і люди відразу послаблюють свою поведінку карантину. Я їжджу в громадському транспорті і бачу, як тільки трохи йде ослаблення, відразу знімають маски на бороду і все інше.

А по-друге, у мене є надія, що через місяць піде поліпшення. Тому що це респіраторна вірусна інфекція з закономірностями інших респіраторних вірусних інфекцій. У тому числі і коронавіруси, що виникли до цього пандемічного періоду. Вони мають тенденцію - спалах в зимово-весняний період, а потім в осінній. Влітку буде деяке ослаблення, завдяки закономірності розвитку.

Найчастіше йде інфікування в закритих приміщеннях. А на повітрі, на сонці, коли люди виходять на вулиці - зменшується захворюваність. Це характерно для коронавірусних та інших респіраторних захворювань. Я сподіваюся, що влітку у нас буде ослаблення і, мабуть, зможемо навіть виїхати відпочивати.

Володимир Широбоков, для РБК-Україна