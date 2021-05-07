Эксперт оценил перспективы перехода Украины в "зеленую" зону эпидопасности из-за COVID

У меня нет таких оптимистично "зеленых" позиций. Думаю, мы еще далеко не в "зеленой" зоне. Посмотрите, что делается сегодня в мире. Началось оживление в Европе. В Канаде даже поехали многие люди в Соединенные Штаты вакцинироваться. Пока ситуация идет не на "зеленую" зону.

Во-первых, все будет зависеть от всех нас. Я вижу, что как только немного ослабление идет, и люди сразу ослабляют свое поведение карантина. Я езжу в общественном транспорте и вижу, как только немного идет ослабление, сразу снимают маски на бороду и все остальное.

А во-вторых, у меня есть надежда, что через месяц пойдет улучшение. Потому что это респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшие до этого пандемического периода. Они имеют тенденцию - вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития.

Чаще всего идет инфицирование в закрытых помещениях. А на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы - уменьшается заболеваемость. Это характерно для коронавирусных и других респираторных заболеваний. Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже уехать отдыхать.

Владимир Широбоков, для РБК-Украина