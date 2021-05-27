Эксперт оценил, как смягчение карантина летом может повлиять на ситуацию с COVID в Украине

Летом скорее всего будет ситуация такая же как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных так же будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени, как и в прошлом году.

Когда речь идет об определенном смягчении, речь не идет о тех все правила, о которых уже более года говорят, а именно держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах. Эти правила никто не отменяет. Другое дело, что может быть, как и прошлым летом, когда эти правила не выполнялись, а органы власти никак не реагировали. Поэтому в принципе говорить, что будет как-то иначе - не стоит.

По темпам вакцинации нужно иметь три составляющие. Первое - иметь системы, где проводить вакцинацию. Но здесь все зависит от наличия вакцин - и это вторая составляющая. В принципе наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения.

Ну и третья составляющая - это приверженность населения. В очереди "Дії" находятся чуть более 500 тысяч желающих, часть из которых уже могла быть вакцинирована другим способом, по принципу остаточной дозы. Но приверженность населения могла бы быть выше, чтобы предупредить многие тяжелых случаев COVID-19.

Основная цель вакцинации - предупреждение тяжелых случаев, госпитализации, а не прекращение циркуляции вируса, как это происходит в результате вакцинации против кори.

Федор Лапий, для РБК-Украина