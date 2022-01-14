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Эксперт рассказал об особенностях введения бустера в Украине

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Пятница 14 января 2022 14:33
Эксперт рассказал об особенностях введения бустера в Украине Фото: Эксперт рассказал об особенностях введения бустера в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Федор Лапий, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

С начала января Министерство здравоохранения призывает всех украинцам старше 18 лет получить бустерную дозу вакцины против COVID-19. Ревакцинацию можно пройти спустя 6-9 месяцев после второй прививки. Для этого используются препараты Spikevax от Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Компания Moderna тестировала две формы ревакцинальной дозы. Первая - половина от той дозы, которую вводят для первичного курса, вторая - это полная доза. Сейчас фармпроизводитель зарегистрировал бустерную дозу в объеме 0,25 мл, то есть для ревакцинации в мире используют пол дозы.

Об особенностях введения бустера в Украине в комментарии РБК-Украина рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Если после двух прививок человек получил положительный тест на COVID, он все равно может пройти ревакцинацию. В Украине не принималось отдельного решения по этому вопросу. Но есть соответствующие рекомендации в других странах.

Например, Агентство здравоохранения Великобритании разрешает ревакцинацию по крайней мере через 28 дней с момента заражения, если уже пришло время для введения третьей инъекции. Поэтому и в Украине можно получить бустерную дозу не раньше чем через 28 дней от начала симптомов болезни, при условии, что прошло шесть месяцев после второй прививки.

Что касается бустера Moderna, обе дозировки являются безопасными и иммуногенными. Компания исследовала разные дозировки, в итоге была избрана та дозировка, которой достаточно для формирования иммунного ответа.

Стандартная доза, которую вводят для первой и второй прививки Spikevax - 0,5 мл. За границей и в инструкции, которая утверждена в Евросоюзе агентством по лекарственным средствам EMA, для ревакцинации указано 0,25 мл. Если в Украине будет принято решение о введении дозы в 0,5 мл - ничего страшного не произойдет.

К тому же вакцину Moderna мы получаем как гуманитарную помощь и у нас сейчас достаточно этого препарата. Для того чтобы не снизить дозировку, нужны специальные шприцы. Поэтому, возможно, будет принято решение о введение 0,5 мл. Это решение зависит от Министерства здравоохранения.

В процессе дискуссии мы также оставили возможность получить бустерную прививку препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech. Учитывая то, что многие люди старшего возраста в Украине получили первые две прививки именно этим препаратом. Не потому что у них не было выбора, а потому что они выбрали именно эту вакцину, имея некие предостережения насчет других вакцин.

Поэтому мы оставили несколько вариантов - один лучший (получить бустер мРНК-вакциной), один допустимый - на тот случай, если человек не захочет пройти ревакцинацию никаким другим препаратом, кроме как CoronaVac. Это безопасно, есть исследования о высокой иммуногенности их бустера.

Федор Лапий, для РБК-Украина

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