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Эксперт о штамме "Омикрон": есть хорошая новость и плохая

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Среда 22 декабря 2021 20:04
Эксперт о штамме "Омикрон": есть хорошая новость и плохая Фото: штамм "Омикрон" может стать "живой вакциной" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии им. Палладина

На днях во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" может стать "живой вакциной". Однако в этом есть как хорошая, так и плохая новость.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал академик, директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, доктор биологических наук, профессор Сергей Комиссаренко.

Что говорят первые полученные данные об "Омикроне". Из положительного: он вызывает более легкое заболевание, чем "Дельта", и летальность у него значительно ниже, чем в "Дельты". В таком случае, если "Омикрон" вытеснит все другие варианты коронавирус, то в конце концов он может превратиться в обычный коронавирус, который вызывает легкое заболевание. И возможно, это и говорит о том, что он может стать "живой вакциной".

Плохие новости в том, что он заражает людей в 2-3 раза чаще, чем "Дельта". Вообще варианты вируса конкурируют между собой, поэтому сейчас в мире "Дельта" является наиболее распространяемой. Она вытеснила другие варианты. Уже никто не вспоминает про "Альфу", "Бету", "Гамму". Но "Дельта" вызывает тяжелое заболевание.

Но, если "Омикрон" более заразен, чем "Дельта", то он ее вытеснит. И тогда люди будут болеть значительно легче, меньшей будет летальность. Но он заразит очень большое количество людей.

Сергей Комиссаренко, для РБК-Украина

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