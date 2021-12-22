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Експерт про штам "Омікрон": є добра новина і погана

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Середа 22 грудня 2021 20:04
Експерт про штам "Омікрон": є добра новина і погана Фото: штам "Омікрон" може стати "живою вакциною" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії ім. Палладіна

Днями у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон" може стати "живою вакциною". Однак у цьому є як добра, так і погана новина.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав академік, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, голова комісії з біобезпеки і біозахисту при РНБО, доктор біологічних наук, професор Сергій Комісаренко.

Що говорять перші отримані дані про "Омікрон". З позитивного: він викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта", і летальність у нього значно нижча, ніж в "Дельти". У такому випадку, якщо "Омікрон" витіснить всі інші варіанти коронавірусу, то зрештою він може перетворитися у звичайний коронавірус, який викликає легке захворювання. І можливо, це й говорить про те, що він може стати "живою вакциною".

Погані новини в тому, що він заражає людей у 2-3 рази частіше, ніж "Дельта". Взагалі варіанти вірусу конкурують між собою, тому зараз у світі "Дельта" є найбільш поширюваною. Вона витіснила інші варіанти. Вже ніхто не згадує про "Альфу", "Бету", "Гамму". Але "Дельта" викликає тяжке захворювання.

Але, якщо "Омікрон" більш заразний, ніж "Дельта", то він її витіснить. І тоді люди будуть хворіти значно легше, меншою буде летальність. Але він заразить дуже велику кількість людей.

Сергій Комісаренко, для РБК-Україна

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