Эксперт спрогнозировал пик коронавируса в Украине

Украина находится в начале эпидемического подъема. Пик коронавируса может состоятся в январе-феврале, рассказал РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Сегодня мы только в самом начале эпидемического подъема. Что также важно – это постепенное и постоянное увеличение уровня позитивности тестов. Если всего неделю назад мы были на уровне 20-22%, то на 20 ноября это было уже 31%. Это говорит о том, что трансмиссия идет уже глубоко в социуме, то есть это уже не отдельные очаги.

И проблема заключается в том, что вроде бы только начинается эпидемический подъем, а мы уже слышим из многих медицинский учреждений, что у них практически заканчиваются все ресурсы, кислородные койки. Официальная статистика показывает загруженность коек чуть больше 50%. Но самой по себе койки недостаточно, она ничему не служит. Должна быть койка с кислородом, а по этому показателю, скорее всего, загруженность уже подходит к 100%.

Сейчас в течение недели-двух эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с этой волной не сможет. Единственный способ сегодня резко уменьшить эту волну – это принять более жесткие карантинные меры.

Мы говорим о возможности полного локдауна, как о крайней мере, потому что он может очень сильно ударить по экономике. Однако, если более жесткие карантинные меры не приведут к желаемому результату, альтернативы может не быть.

Отдаленные последствия этой эпидемии могут быть даже хуже, чем сам коронавирус. Провал плановой вакцинации от других болезней во втором квартале – на 20-30%. Сейчас ситуация более-менее выравнивается, но все равно не будет такого охвата, как в 2019 году. Если не достигнуть хорошего охвата, то сценарий может быть катастрофический: на фоне коронавируса возможны вспышки и кори, и дифтерии и так далее.

Есть четыре уровня более жестких карантинных мер, которые необходимо вводить уже на днях. Иначе вся система здравоохранения, которая и так уже держится из последних сил, просто захлебнется. Играть с локдаунами, конечно, нельзя. Но в данной ситуации нужно временно ввести жесткий карантин, чтобы сбить волну роста, и использовать выигранное время для интенсивной подготовки медицинской системы.

Скорее всего, с этим эпидемическим ростом – если ничего не делать – пика мы достигнем в январе - феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту - апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре.

Сейчас есть четыре вакцины-кандидаты, которые на последних неделях перед сертификацией и получением переквалификации Всемирной организации здравоохранения. Одна или две вакцины, скорее всего, будут переквалифицированы уже в этом году. Первые дозы уже производятся десятками миллионов, а в следующем году каждая из этих вакцин будет производится в объемах до одного миллиарда доз и больше.

Украина, скорее всего, сможет получить вакцину примерно к концу второго квартала – это оптимистический сценарий. Если более реальный – примерно в третьем квартале. Сейчас параллельно рабочая группа формирует перечень групп риска, которые в первую очередь получат доступ к вакцине.

Если вакцина будет одним из факторов в борьбе с пандемией – конечно, это радикально изменит все имеющиеся прогнозы. Действительно, есть отдельные рапорты о том, что некоторые люди повторно инфицируются. Есть также вопросы о длительности иммунитета после того, как человек переболел. Но по краткосрочной эффективности вакцины, как мы уже видели в новостях, достигают до 95%. Долгосрочная эффективность пока еще не исследовалась.

Даже если вакцины будут эффективны хотя бы на период нескольких месяцев, до шести месяцев, до года – это также очень серьезный фактор в борьбе с пандемией, потому что можно сделать бустовые дозы, вакцинировать по несколько раз. Но в то же время из-за того, что с вирусом будут происходить мутации, есть опасения, насколько они серьезно могут повлиять на ход пандемии и борьбу с ней.

Пока слишком много неизвестных, чтобы предсказать, станет ли он в ряд с сезонными заболеваниями, против которых каждый год можно будет сделать прививку. Или же мы сможем его преодолеть навсегда, хотя бы в 2022 году.

В любом случае, сейчас просто уповать на вакцину нельзя. От каждого украинца сейчас зависит насколько тяжелым будут последствия пандемии. Ношение маски, соблюдение дистанции — это непростые слова, это очень эффективные меры в борьбе с пандемией. Достаточно 90-95% всех жителей Украины следовать этим простым правилам и кривая пойдет резко вниз. Никаких локдаунов не понадобится.

Андрей Славуцкий, для РБК-Украина