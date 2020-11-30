Експерт спрогнозував пік коронавірусу в Україні

Україна знаходиться на початку епідемічного підйому. Пік коронавірусу може відбутися в січні-лютому, розповів РБК-Україна рукерівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Сьогодні ми тільки на самому початку епідемічного підйому. Що також важливо – це поступове і постійне збільшення рівня позитивності тестів. Якщо всього тиждень тому ми були на рівні 20-22%, то на 20 листопада це було вже 31%. Це говорить про те, що трансмісія йде вже глибоко в соціумі, тобто це вже не окремі осередки.

І проблема полягає в тому, що начебто тільки починається епідемічний підйом, а ми вже чуємо з багатьох медичний установ, що у них практично закінчуються всі ресурси, кисневі ліжка. Офіційна статистика показує завантаженість ліжок трохи більше 50%. Але самого по собі ліжка недостатньо, він нічому не служить. Повинно бути ліжко з киснем, а за цим показником, швидше за все, завантаженість вже підходить до 100%.

Зараз протягом тижня-двох епідемічна хвиля буде настільки потужною, що ніяка система, тим більше в Україні, впоратися з цією хвилею не зможе. Єдиний спосіб сьогодні різко зменшити цю хвилю – це прийняти більш жорсткі карантинні заходи.

Ми говоримо про можливість повного локдауну, як в крайньому випадку, тому що він може дуже сильно вдарити по економіці. Однак, якщо більш жорсткі карантинні заходи не приведуть до бажаного результату, альтернативи може не бути.

Віддалені наслідки епідемії можуть бути навіть гірше, ніж сам коронавірус. Провал планової вакцинації від інших хвороб у другому кварталі – на 20-30%. Зараз ситуація більш-менш вирівнюється, але все одно не буде такого охоплення, як в 2019 році. Якщо не досягти хорошого охоплення, то сценарій може бути катастрофічний: на тлі коронавірусу можливі спалахи і кору та дифтерії і так далі.

Є чотири рівня більш жорстких карантинних заходів, які необхідно вводити вже днями. Інакше вся система охорони здоров'я, яка і так вже тримається з останніх сил, просто захлинеться. Грати з локдаунами, звичайно, не можна. Але в даній ситуації потрібно тимчасово запровадити жорсткий карантин, щоб збити хвилю зростання, і використовувати виграний час для інтенсивної підготовки медичної системи.

Швидше за все, з цим епідемічним зростанням – якщо нічого не робити – піку ми досягнемо в січні - лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня - квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні.

Зараз є чотири вакцини-кандидати, які на останніх тижнях перед сертифікацією та отриманням перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одна або дві вакцини, швидше за все, будуть перекваліфіковані вже в цьому році. Перші дози вже виробляються десятками мільйонів, а в наступному році кожна з цих вакцин буде проводиться в обсягах до одного мільярда доз і більше.

Україна, швидше за все, зможе отримати вакцину приблизно до кінця другого кварталу – це оптимістичний сценарій. Якщо більш реальний – приблизно в третьому кварталі. Зараз паралельно робоча група формує перелік груп ризику, які в першу чергу отримають доступ до вакцини.

Якщо вакцина буде одним із чинників у боротьбі з пандемією – звичайно, це радикально змінить всі наявні прогнози. Дійсно, є окремі рапорти про те, що деякі люди повторно інфікуються. Є також питання про тривалість імунітету після того, як людина перехворіла. Але щодо короткострокової ефективності вакцини, як ми вже бачили в новинах, досягають до 95%. Довгострокова ефективність поки ще не досліджувалась.

Навіть якщо вакцини будуть ефективні хоча б на період від кількох місяців до шести місяців, до року – це також дуже серйозний чинник у боротьбі з пандемією, тому що можна зробити бустові дози, вакцинувати по кілька разів. Але в той же час через те, що з вірусом будуть відбуватися мутації, є побоювання, наскільки вони можуть серйозно вплинути на перебіг пандемії та боротьбу з нею.

Поки занадто багато невідомих, щоб передбачити, чи він стане в ряд з сезонними захворюваннями, проти яких щороку можна буде зробити щеплення. Або ж ми зможемо його подолати назавжди, хоча б у 2022 році.

У будь-якому випадку, зараз просто сподіватися на вакцину не можна. Від кожного українця залежить наскільки важким будуть наслідки пандемії. Носіння маски, дотримання дистанції — це непрості слова, це дуже ефективні заходи у боротьбі з пандемією. Досить 90-95% усіх жителів України слідувати цим простим правилам і крива різко піде вниз. Жодних локдаунов не знадобиться.

Андрій Славуцький, для РБК-Україна