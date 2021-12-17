Эпидемиолог: однозначно сказать, что новая волна COVID будет в феврале, нельзя

Нет однозначного ответа на то, что новая волна коронавируса произойдет из-за штамма "Омикрон". Потому что ситуация с появлением волны, которую я называю очередным подъемом заболевания, зависит от многих вещей.

Нужно учесть, что в Украину может прийти штамм "Омикрон". Это может случиться, как сообщили в СНБО, буквально на этой неделе. И можно прогнозировать, что этот штамм очень активно будет распространяться, так как в Украине много людей, которые не защищены: то есть либо не переболели коронавирусом, либо не вакцинированы. А значит ниша для вируса достаточно большая, из-за чего он сможет быстро распространяться.

Конечно, количество заболевших будет увеличиваться достаточно быстро, но это если вирус попадет и вызовет заболевания, которые будут иметь клинические проявления. Мы это увидим, когда люди станут обращаться в больницы за помощью.

Если представить, что до февраля украинцы будут активно вакцинироваться и соблюдать все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, то в феврале может произойти подъем заболеваемости. Но при таких условиях он будет не такой резкий, то есть не будет возрастать заболеваемость в геометрической прогрессии.

Обычно с середины января и в феврале наблюдается рост ОРВИ, потому что люди разъезжаются на праздники, едут по каким-то делам в другие страны, а также общаются с новыми людьми. И в это время школьники идут на каникулы. В итоге люди подвергаются опасности заражения из-за новых контактов, и таким образом, вирус распространяется. А потом, когда все собираются после праздников в рабочие коллективы, и опять идет активное общение, наблюдается рост заболевания. Но насколько он будет активный зависит от того, как люди будут себя вести - то есть, будут ли они соблюдать меры безопасности и все ли они вакцинированы.

Но однозначно сказать, что в феврале у нас будет рост COVID, нельзя. Ведь вирус будет распространяться в силу законов эпидемиологии. Вывод - если ничего не делать - возбудитель точно будет распространяться.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина