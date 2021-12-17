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Епідеміолог: однозначно сказати, що нова хвиля COVID буде в лютому, не можна

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П'ятниця 17 грудня 2021 09:00
Епідеміолог: однозначно сказати, що нова хвиля COVID буде в лютому, не можна Фото: епідеміолог: однозначно сказати, що нова хвиля COVID буде в лютому, не можна (УНІАН)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

Немає однозначної відповіді на те, що нова хвиля коронавірусу відбудеться через штам "Омікрон". Тому що ситуація з появою хвилі, яку я називаю черговим підйомом захворювання, залежить від багатьох речей.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Потрібно врахувати, що в Україну може прийти штам "Омікрон". Це може статися, як повідомили в РНБО, буквально на цьому тижні. І можна прогнозувати, що цей штам дуже активно поширюватиметься, оскільки в Україні багато людей, які не захищені: тобто або не перехворіли на коронавірус, або не вакциновані. А значить ніша для вірусу досить велика, через що він зможе швидко поширюватися.

Звичайно, кількість хворих буде збільшуватися досить швидко, але це якщо вірус потрапить і викличе захворювання, які будуть мати клінічні прояви. Ми це побачимо, коли люди стануть звертатися в лікарні за допомогою.

Якщо уявити, що до лютого українці будуть активно вакцинуватися і дотримуватися всіх необхідних протиепідеміологічних заходів, то в лютому може відбутися підйом захворюваності. Але при таких умовах він буде не такий різкий, тобто не буде зростати захворюваність в геометричній прогресії.

Зазвичай з середини січня і в лютому спостерігається зростання ГРВІ, тому що люди роз'їжджаються на свята, їдуть по якихось справах в інші країни, а також спілкуються з новими людьми. І в цей час школярі йдуть на канікули. В результаті люди наражаються на небезпеку зараження через нові контакти, і таким чином, вірус поширюється. А потім, коли всі збираються після свят в робочі колективи, і знову йде активне спілкування, спостерігається зростання захворювання. Але наскільки він буде активний залежить від того, як люди будуть себе вести - тобто, чи будуть вони дотримуватися заходів безпеки і чи всі вони вакциновані.

Але однозначно сказати, що в лютому у нас буде зростання цін, не можна. Адже вірус буде поширюватися через закони епідеміології. Висновок - якщо нічого не робити - збудник точно буде поширюватися.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна

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