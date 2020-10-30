Главный санврач предложил отказаться от "светофорного" зонирования

Я процитировал главного санврача Виктора Ляшко, который предложил это (речь об отказе от "светофорного" разделения Украины на карантинные зоны, - ред.) на сегодняшнем заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - ред.).

Что такое "светофорный" принцип? У нас сейчас Украина поделена на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. По состоянию на сегодня в "зеленой" зоне остаются лишь две административно-территориальные единицы, в "желтой" - около двадцати. То есть, фактически сейчас вся территория Украины "оранжевая" и "красная".

Именно поэтому Виктор Ляшко предложил комиссии ТЭБ и ЧС подумать над тем, что надо отходить от такого зонирования или менять критерии, или внедрять единые требования для карантина. Именно потому мы фактически во всех зонах, кроме "красных", сегодня ввели ограничения на уровне "оранжевой" зоны, а в "красных" зонах ограничения согласованы с местными комиссиями ТЭБ и ЧС.

Олег Немчинов, для РБК-Украина