Если индийский штамм COVID попадет в Украину, трудности будут значительные

В мире набирает обороты новый так называемый индийский штамм коронавируса . Сама Индия ежедневно бьет антирекорды заболеваемости COVID-19 и смертности, а в Украине уже заговорили о том, что индийский штамм появится и в нашей стране.

О том, когда ждать его появления и как он повлияет на эпидемическую ситуацию, в комментарии РБК-Украина рассказала глава Отдела оценки рисков и инфекционного контроля "Охматдета", исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

Есть ли индийский штамм и когда он появится в Украине, говорить сложно, потому что Украина по-прежнему не проводит своих исследований по секвенированию вируса. То есть мы не отслеживаем, какой штамм у конкретного пациента. Получается, что пока мы просто имеем пандемию, и не знаем соотношение штаммов, которые у нас циркулируют.

Мы отдавали образцы в европейскую лабораторию, около 20 штук. Мы платили за эти исследования немаленькие деньги. И было заключение о том, что у нас фигурируют определенные штаммы по нашему региону. Но опять-таки, было отобрано всего около 20 образцов. Если в этих образцах не был выявлен какой-то штамм, это не говорит о том, что его нет в Украину.

С индийским штаммом та же ситуация. Даже если он уже появился, исследования никто не проводил, и мы не знаем, когда он появится. Можно предположить, что он скорее всего у нас появится.

У нас не очень хорошо отработаны карантинные мероприятия, открыты границы для иностранцев, непонятная ситуация с анализами и самоизоляцией по приезду. Скорее всего, он появится в Украине, но это не значит, что он приведет к какой-то вспышке, очередной волне или к локдауну. Потому что мы не знаем, как этот штамм поведет себя в нашем регионе и в нашей ситуации.

Можно предположить, что он вызовет дополнительную волну заболеваемости, увеличит количество заболевших и приведет к определенным последствиям, в том числе, для системы здравоохранения, которая и так на грани.

Никаких прогнозов по датам мы не делаем. Хочется, чтобы у нас отслеживались штаммы, и мы понимали ситуацию, которая происходить. Но на сегодня этого нет, мы не знаем штаммы, которые циркулируют у нас в регионе. Знаем только те, которые были выявлены в 20 образцах. В любом случае, если индийский штамм попадет в Украину, трудности будут и значительные.

По поводу того, приведет ли он к новой волне COVID? Я бы не стала так говорить, у нас не было серьезного спада заболеваемости. У нас нет волнообразного течения заболеваемости. То есть мы пребываем в первой-второй волне, ни о какой третьей или четвертой пока речь не шла.

Катерина Сояк, для РБК-Украина