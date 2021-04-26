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Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 18:08
Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан Фото: Олег Рубан, глава Госпотребслужбы Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

По словам Рубана, новый штамм коронавируса попадет в Украину, когда украинцы начнут возвращаться из отпусков. Он прогнозирует, что "индийский" штамм попадет в Украину в конце мая.

"После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования",- сказал он.

Напомним, об "индийском" штамме коронавируса стало известно в начале апреля 2021 года. Этот штамм вируса имеет две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека. Этот штамм уже начали фиксировать в Европе, например в Италии и Британии.

Сейчас в Украине подтверждена циркуляция "британского" штамма коронавируса. Также на территории страны зафиксировали случай инфицирования "южноафриканским" штаммом коронавируса.

Как рассказал РБК-Украина профессор Сергей Дубров, сегодня в Украине практически не осталось "уханского" штамма коронавируса.

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