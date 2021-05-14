Карантин сыграл решающую роль в уменьшении случаев COVID-19 в Украине

Сейчас люди вернулись после праздников, и поэтому идет "перемешивание". И вирус SARS-CoV-2 передается от больных или носителей к здоровым. Люди были в разных регионах и за пределами Украины, и конечно же, после того, как они собрались в одном месте, заболеваемость может вырасти.

Но учитывая, что это все-таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически, будем считать, что заболеваемость будет постепенно уменьшаться.

Видя нашу статистику, очень сложно на нее ориентироваться, потому что у нас то 2,5 тысячи, то 6,5 тысяч, то 8 тысяч. У нас идет несколько хаотичная статистика: в выходные дни она естественно меньше, в будни она больше. И статистика зависит не так о регистрации больных, как от работы лабораторий, которые тестируют людей, и на основании этих данных больные попадают в статистику. И это приводит к тому, что у нас идет такое колебание внутри недели. Поэтому надо сравнивать неделю с неделей для того, чтобы понимать, какая тенденция.

Но в принципе мы видим, что несколько выросла заболеваемость, но она не поднимается до тех уровней, как она была до локдауна.

Летом вирусы никуда не исчезают. Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, нежели в осенне-зимний период.

Что касается COVID-19, то есть риск того, что может прийти в Украину новый штамм, и естественно, значительная часть людей практически от него не будет защищена. Поэтому заболеваемость будет поддерживаться, но не на таких высоких цифрах, как это было зимой.