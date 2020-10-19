ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До конца года "красными" будут города, которые не придерживаются ограничений

Новина українською → Киев, Понедельник 19 октября 2020 13:28
До конца года "красными" будут города, которые не придерживаются ограничений Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Кузин, и.о. гендиректора "Центра общественного здоровья"

Если в Украине не будут придерживаться карантинных ограничений, то ситуация с COVID-19 станет неконтролируемой. Об этом рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина. 

Местные органы, которые сейчас находятся в "красной зоне" должны применять жесткие ограничения, потому что от этого будет зависеть, выйдут ли они из "красной зоны", или у них эта "красная зона" будет до конца 2020 года.

Ситуацию контролировать будет очень трудно, если комплексно не применять такие ограничения. Поэтому я надеюсь, что местные органы власти будут более внимательно относиться к тем ограничениям, которые есть на национальном уровне. Нормативная база для принятия всех необходимых мер у них есть.

Несоблюдение или отказ внедрять комплексные карантинные ограничения в "красной" или "оранжевой" зонах, оно прежде всего, приведет к тому, мы рано и поздно не сможем контролировать ситуацию. И мы будем регистрировать все больше и больше случаев и этот процесс станет неконтролируемым. Это будет очень плохо для самой же области.

Игорь Кузин, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус нарушения карантин
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19