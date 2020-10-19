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До кінця року "червоними" будуть міста, які не дотримуються обмежень

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 13:28
До кінця року "червоними" будуть міста, які не дотримуються обмежень Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Кузін, в.о. гендиректора "Центру громадського здоров’я"

Якщо в Україні не будуть дотримуватись карантинних обмежень, то ситуація з COVID-19 стане неконтрольованою. Про це розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін у коментарі РБК-Україна. 

Місцеві органи, які зараз знаходяться в "червоній зоні" мають застосовувати жорсткі обмеження, бо від цього буде залежати, чи вийдуть вони із "червоної зони", чи в них ця "червона зона" буде до кінця 2020 року.

Ситуацію контролювати буде дуже важко, якщо комплексно не застосовувати такі обмеження. Тому я сподіваюсь, що місцеві органи влади будуть більш уважно ставитися до тих обмежень, які є на національному рівні. Нормативна база для прийняття всіх необхідних заходів в них є.

Недотримання або відмова впроваджувати комплексні карантинні обмеження у "червоній" або "помаранчевій" зоні, воно перш за все, призведе до того, ми рано и пізно не зможемо контролювати ситуацію. І ми будемо реєструвати все більше і більше випадків і цей процес стане неконтрольованим. Це буде дуже погано для самої ж області.

Ігор Кузін, для РБК-Україна

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