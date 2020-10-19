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До конца года "красными" будут города, которые не придерживаются ограничений

Автор: Игорь Кузин, и.о. гендиректора "Центра общественного здоровья"

Если в Украине не будут придерживаться карантинных ограничений, то ситуация с COVID-19 станет неконтролируемой. Об этом рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина. 

Местные органы, которые сейчас находятся в "красной зоне" должны применять жесткие ограничения, потому что от этого будет зависеть, выйдут ли они из "красной зоны", или у них эта "красная зона" будет до конца 2020 года.

Ситуацию контролировать будет очень трудно, если комплексно не применять такие ограничения. Поэтому я надеюсь, что местные органы власти будут более внимательно относиться к тем ограничениям, которые есть на национальном уровне. Нормативная база для принятия всех необходимых мер у них есть.

Несоблюдение или отказ внедрять комплексные карантинные ограничения в "красной" или "оранжевой" зонах, оно прежде всего, приведет к тому, мы рано и поздно не сможем контролировать ситуацию. И мы будем регистрировать все больше и больше случаев и этот процесс станет неконтролируемым. Это будет очень плохо для самой же области.

Игорь Кузин, для РБК-Украина

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