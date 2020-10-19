До конца года "красными" будут города, которые не придерживаются ограничений

Местные органы, которые сейчас находятся в "красной зоне" должны применять жесткие ограничения, потому что от этого будет зависеть, выйдут ли они из "красной зоны", или у них эта "красная зона" будет до конца 2020 года.

Ситуацию контролировать будет очень трудно, если комплексно не применять такие ограничения. Поэтому я надеюсь, что местные органы власти будут более внимательно относиться к тем ограничениям, которые есть на национальном уровне. Нормативная база для принятия всех необходимых мер у них есть.

Несоблюдение или отказ внедрять комплексные карантинные ограничения в "красной" или "оранжевой" зонах, оно прежде всего, приведет к тому, мы рано и поздно не сможем контролировать ситуацию. И мы будем регистрировать все больше и больше случаев и этот процесс станет неконтролируемым. Это будет очень плохо для самой же области.

Игорь Кузин, для РБК-Украина