До конца года в Украине могут вакцинировать от COVID-19 половину населения

В Украине вполне возможно провести вакцинацию от COVID-19 половины взрослого населения до конца 2021 года. Дополнительным стимулом станет рост заболеваемости, который уже наблюдается в стране.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий.

Обсуждался вопрос, чтобы до конца года мы имели возможность вакцинировать 50% взрослого населения двумя дозами, полный курс. С тем, чтобы на следующий год выйти уже на то, чтобы вакцинировать уже 70%. Обсуждался вопрос, чтобы резервировать на следующий год в рамках бюджетного процесса, чтобы знать, сколько ориентировочно доз вакцин нужно, количество населения, которое потребует первой дозы.

Если взять 47 миллионов доз вакцины из Национального плана вакцинопрофилактики на 2021 год, это примерно половина населения по две дозы с учетом переходящих остатков.

Мы видим положительную динамику по приверженности населения к вакцинации и среди медицинских работников, и в целом среди населения. С начала 2021 года приверженность вакцинации растет.

Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что сейчас мы уже отмечаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине за счет "Дельта" - вируса. Уже пошла последняя неделя рост количества больных, рост госпитализации. Особенно это станет ощутимо в начале сентября. Это будет, к большому сожалению, хорошим стимулом для вакцинации.

Если население будет привержено вакцинации, мы сможем провакцинировать 50% взрослого населения.

К сожалению, многие люди мы можем потерять из-за их негативного отношения к вакцинации.