До кінця року в Україні можуть вакцинувати від COVID-19 половину населення

В Україні цілком можливо провести вакцинацію від COVID-19 половини дорослого населення до кінця 2021 року. Додатковим стимулом стане ріст захворюваності, який вже спостерігається в країні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%. Обговорювалося питання, щоб резервувати на наступний рік в рамках бюджетного процесу, щоб знати, скільки орієнтовно доз вакцин потрібно, кількість населення, яке потребуватиме першої дози.

Якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

Ми бачимо позитивну динаміку щодо прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і загалом серед населення. Від початку 2021 року прихильність до вакцинації зростає.

Не треба бути великим експертом, аби зрозуміти, що зараз ми вже відмічаємо зростання захворюваності на COVID-19 в Україні за рахунок "Дельта" - вірусу. Вже пішов останній тиждень ріст кількості хворих, ріст госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації.

Вакцини є. Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення.

На жаль, багато людей ми можемо втратити через їх негативне ставлення до вакцинації.