ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До кінця року в Україні можуть вакцинувати від COVID-19 половину населення

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 серпня 2021 07:52
До кінця року в Україні можуть вакцинувати від COVID-19 половину населення Фото: вакцинація 50% населення може бути проведена до кінця 2021 року
Автор: Федір Лапій, лікар-імунолог, кандидат медичних наук

В Україні цілком можливо провести вакцинацію від COVID-19 половини дорослого населення до кінця 2021 року. Додатковим стимулом стане ріст захворюваності, який вже спостерігається в країні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%. Обговорювалося питання, щоб резервувати на наступний рік в рамках бюджетного процесу, щоб знати, скільки орієнтовно доз вакцин потрібно, кількість населення, яке потребуватиме першої дози.

Якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

Ми бачимо позитивну динаміку щодо прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і загалом серед населення. Від початку 2021 року прихильність до вакцинації зростає.

Не треба бути великим експертом, аби зрозуміти, що зараз ми вже відмічаємо зростання захворюваності на COVID-19 в Україні за рахунок "Дельта" - вірусу. Вже пішов останній тиждень ріст кількості хворих, ріст госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації.

Вакцини є. Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення.

На жаль, багато людей ми можемо втратити через їх негативне ставлення до вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус