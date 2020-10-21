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В Минздраве объяснили, почему в Украине не вводят жесткие ограничения

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 10:15
В Минздраве объяснили, почему в Украине не вводят жесткие ограничения Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему, не смотря на "красную зону" в 8 областных центрах, правительство не принимает решение об усилении карантина. При каких условиях начнут обустраивать временные госпитали и где именно их будут открывать, рассказал в комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Когда мы весной вовремя ввели карантин, то говорили, что у нас при такой ситуации, как в Италии с 5000 тысячами больными за сутки, на тот момент будет коллапс системы. Сегодня мы регистрируем по 5000-6000 случаев в Украине и жесткие ограничения. Система здравоохранения справляется.

Сейчас мы говорим о потенциальных 50 тысячах коек; об умении лечить, о более 15 тысячах коек с уже подведенным централизованным кислородом. И правительство дополнительно выделило средства, чтобы еще больше, а точнее, 80% из тех 50 тысяч коек обеспечить кислородом.

Далее определены больницы, которые будут госпитализировать больных, перепрофилировать новые кровати, ведь может быть большое количество больных. Мы сделали ставку не на развертывание и строительство временных госпиталей, а на уже существующий коечный фонд.

Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику.

Виктор Ляшко, для РБК-Украина

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