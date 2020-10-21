У МОЗ пояснили, чому в Україні не вводять жорсткі обмеження

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чому попри "червону зону" у 8 обласних центрах, уряд не приймає рішення про посилення карантину. За яких умов почнуть облаштовувати тимчасові госпіталі і де саме їх будуть відкривати, розповів в коментарі РБК-Україна головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Коли ми навесні вчасно впровадили карантин, то говорили, що в нас при такій ситуації, як в Італії з 5000 тисячами хворих на добу, на той момент часу буде колапс системи. Сьогодні ми реєструємо по 5000-6000 випадків в Україні і жорсткі обмеження. Система охорони здоров’я справляється.

Зараз ми говоримо про потенційних 50 тисяч ліжок; про вміння лікувати, про понад 15 тисяч ліжок з уже підведеним централізованим киснем. І уряд додатково виділив кошти, щоб ще більше, а точніше, 80% з тих 50 тисяч ліжок забезпечити киснем.

Далі визначені лікарні, які будуть госпіталізувати хворих, перепрофільовувати нові ліжка, адже може бути велика кількість хворих. Ми зробили ставку не на розгортання та будівництво тимчасових госпіталів, а на вже існуючий ліжковий фонд.

Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку.

Віктор Ляшко, для РБК-Україна