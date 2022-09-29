ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова хвиля COVID. Чи зіткнеться Україна з минулорічним сценарієм і до чого готуватися

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 вересня 2022 10:22
Нова хвиля COVID. Чи зіткнеться Україна з минулорічним сценарієм і до чого готуватися Фото: нова хвиля коронавірусу в Україні не буде також потужною, як минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

В Україні фіксують зростання випадків захворювання на коронавірус. Однак прогнозувати таку хвилю COVID-19, з якої українці зіткнулися минулого року не варто, але ситуація все ж вимагає дотримання певних епідемічних обмежень, аби мінімізувати ризики поширення заражень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Нова хвиля коронавірусу - чого очікувати

Гадаю, що ця хвиля коронавірусу не буде, скажімо, такою високою як минулого року. Оскільки багато людей перехворіли та вакциновані. Тобто, є певний прошарок людей, які мають певний захист від COVID, саме від штаму "Омікрон", який зараз циркулює у світі та Україні.

Але реальної картини ми, поки що, на жаль, в Україні не побачимо у зв'язку з об'єктивними причинами. Бо ж з військовими діями не завжди можливо вести облік людей, які захворіли. Цьому сприяє і декілька факторів: багато хто, можливо, не звертається за медичною допомогою, особливо з легким перебігом хвороби, а також безсимптомні випадки. Тому й важко сказати скільки в нашій країні реально нараховується хворих на COVID. Тому, звичайно хвиля буде, але не така потужна, як минулого року.

Втім, треба враховувати що до COVID можуть доєднатися грипоподібні віруси, які належать до групи респіраторних вірусних інфекцій. Тож буде важко віддиференціювати - де COVID-зараження, а де вірус грипу тощо.

Чи варто повертати обмеження?

Звичайно, певні протиепідемічні та профілактичні заходи звичайно будуть застосовуватися. Але, це скоріш за все, не стосуватиметься всього населення нашої країни, а для якихось конкретних груп - вікових чи професійних.

Наприклад, багато кого турбує питання: чи треба носити маски. Тут, звичайно, певним категоріям людей це необхідно, які й робили це ще до COVID-19. Особливо, це стосується людей, які хворі коронавірусом, аби запобігти його поширенню.

Крім того, певні групи населення також мають носити маски. Як от і медичні працівники, їм також рекомендовано це робити.

Звичайно, треба наголошувати на тому, що мають бути дотримані певні обмеження щодо відвідування місць масового скупчення людей. Якщо є вибір все ж не відвідувати такі місця в період підйому захворювання, то краще, звісно, утриматися від, наприклад, походу в магазин тощо.

Чи, якщо є можливість пройти пару зупинок пішки, а не користуватися громадським транспортом, то це також мінімізує контакти та знизить ризик зараження.

Особливо подібних рекомендацій мають дотримуватися люди похилого віку, з хронічними захворюваннями.

Тож такі от заходи безпеки, гадаю, мають залишатися.

Людмила Мухарська для РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Коронавірус Пандемія коронавірусу
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана