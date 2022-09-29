Новая волна COVID. Столкнется ли Украина с прошлогодним сценарием и к чему готовиться

В Украине фиксируют рост случаев заболевания коронавирусом. Однако прогнозировать такую волну COVID-19, с которой украинцы столкнулись в прошлом году, не стоит, но ситуация все же требует соблюдения определенных эпидемических ограничений, чтобы минимизировать риски распространения заражений.

Новая волна коронавируса - чего ожидать

Думаю, что эта волна коронавируса не будет, скажем, такой высокой, как в прошлом году. Поскольку многие переболели и вакцинированы. Поскольку есть определенная группа людей, имеющая определенную защиту от COVID, именно от штамма "Омикрон", который сейчас циркулирует в мире и Украине.

Но реальной картины мы пока, к сожалению, в Украине не увидим в связи с объективными причинами. Ведь с военными действиями не всегда возможно вести учет заболевших людей. Этому способствует и несколько факторов: многие, возможно, не обращаются за медицинской помощью, особенно с легким течением заболевания, а также бессимптомные случаи. Поэтому и трудно сказать, сколько в нашей стране реально насчитывается больных COVID. Поэтому, конечно, волна будет, но не такая мощная, как в прошлом году.

Впрочем, следует учитывать, что к COVID могут присоединиться гриппоподобные вирусы, относящиеся к группе респираторных вирусных инфекций. Так что будет трудно отдифференцировать - где COVID-заражение, а где вирус гриппа и тому подобное.

Следует ли возвращать ограничения?

Конечно, определенные противоэпидемические и профилактические меры обычно будут применяться. Но это, скорее всего, не касается всего населения нашей страны, а для каких-то конкретных групп - возрастных или профессиональных.

Например, многих беспокоит вопрос: нужно ли носить маски. Здесь, конечно, определенным категориям людей это необходимо, которые делали это еще до COVID-19. Особенно это касается людей, которые больны коронавирусом, чтобы предотвратить его распространение.

Кроме того, некоторые группы населения также должны носить маски. Как и медработники, им также рекомендовано это делать.

Конечно, нужно подчеркивать, что должны быть соблюдены определенные ограничения по посещению мест массового скопления людей. Если есть выбор все же не посещать такие места в период подъема заболевания, то лучше, конечно, воздержаться, например, от похода в магазин и т.д.

Или, если есть возможность пройти пару остановок пешком, а не пользоваться общественным транспортом, это также минимизирует контакты и снизит риски заражений.

Особенно подобных рекомендаций должны соблюдать пожилые люди, с хроническими заболеваниями.

Поэтому такие меры безопасности, думаю, должны оставаться.

Людмила Мухарская для РБК-Украина