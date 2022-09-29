Нова хвиля COVID. Чи зіткнеться Україна з минулорічним сценарієм і до чого готуватися

Нова хвиля коронавірусу - чого очікувати

Гадаю, що ця хвиля коронавірусу не буде, скажімо, такою високою як минулого року. Оскільки багато людей перехворіли та вакциновані. Тобто, є певний прошарок людей, які мають певний захист від COVID, саме від штаму "Омікрон", який зараз циркулює у світі та Україні.

Але реальної картини ми, поки що, на жаль, в Україні не побачимо у зв'язку з об'єктивними причинами. Бо ж з військовими діями не завжди можливо вести облік людей, які захворіли. Цьому сприяє і декілька факторів: багато хто, можливо, не звертається за медичною допомогою, особливо з легким перебігом хвороби, а також безсимптомні випадки. Тому й важко сказати скільки в нашій країні реально нараховується хворих на COVID. Тому, звичайно хвиля буде, але не така потужна, як минулого року.

Втім, треба враховувати що до COVID можуть доєднатися грипоподібні віруси, які належать до групи респіраторних вірусних інфекцій. Тож буде важко віддиференціювати - де COVID-зараження, а де вірус грипу тощо.

Чи варто повертати обмеження?

Звичайно, певні протиепідемічні та профілактичні заходи звичайно будуть застосовуватися. Але, це скоріш за все, не стосуватиметься всього населення нашої країни, а для якихось конкретних груп - вікових чи професійних.

Наприклад, багато кого турбує питання: чи треба носити маски. Тут, звичайно, певним категоріям людей це необхідно, які й робили це ще до COVID-19. Особливо, це стосується людей, які хворі коронавірусом, аби запобігти його поширенню.

Крім того, певні групи населення також мають носити маски. Як от і медичні працівники, їм також рекомендовано це робити.

Звичайно, треба наголошувати на тому, що мають бути дотримані певні обмеження щодо відвідування місць масового скупчення людей. Якщо є вибір все ж не відвідувати такі місця в період підйому захворювання, то краще, звісно, утриматися від, наприклад, походу в магазин тощо.

Чи, якщо є можливість пройти пару зупинок пішки, а не користуватися громадським транспортом, то це також мінімізує контакти та знизить ризик зараження.

Особливо подібних рекомендацій мають дотримуватися люди похилого віку, з хронічними захворюваннями.

Тож такі от заходи безпеки, гадаю, мають залишатися.

Людмила Мухарська для РБК-Україна