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Новая волна COVID. Чем она отличается от предыдущей и когда ждать пика

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Киев, Четверг 27 января 2022 10:09
Новая волна COVID. Чем она отличается от предыдущей и когда ждать пика Фото: в Украине началась новая волна коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

В Министерстве здравоохранения недавно заявили, что в Украине началась новая волна коронавируса. Специалисты отмечают, что она может стать самой большой за весь период пандемии в стране. При этом суточная статистика COVID-заболеваний продолжает ухудшаться.

О том, какой будет новая волна коронавируса для украинцев, на фоне распространения нового штамма "Омикрон", и когда ожидать пика заражений в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, Заслуженный врач Украины, экс-замглавного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Можем констатировать, что начало новой волны коронавируса в Украине уже произошло. В частности, видим рост заболеваемости, который является более агрессивным. То есть каждый день добавляется большее количество инфицированных людей, если сравнить с предыдущей волной.

Впрочем, когда именно наступит пик новой волны коронавируса в принципе трудно спрогнозировать, но все же большинство экспертов склоняются к тому, что он придется на середину февраля.

В принципе, такое развитие событий мы можем сравнивать с другими странами. Поскольку ситуация по такой скорости распространения у нас аналогична как и в других странах. Мы видели, что нарастание этого пика коронавируса происходит гораздо активнее. То есть можем утверждать, что эпидемиологическая ситуация у нас не отличается от других стран в плане активности распространения.

Следует отметить, что мы имеем дело с новым штаммом коронавируса "Омикрон", а скорость распространения является его основным свойством.

В то же время мы видим, что количество госпитализированных COVID-больных меньше, уменьшилось и количество критических случаев и смертей. Но учитывая, что общее количество людей, которые будут болеть, даже в бессимптомной форме, будет большим, это может привести к критической нагрузке на систему здравоохранения.

Так, если предыдущая волна давала нам такие критические нагрузки по причине тяжелых форм, то эта может давать его из-за большего количества инфицированных людей.

Относительно усиления карантина, которое мы уже наблюдаем в некоторых западных регионах, (введение "красных" зон), следует отметить, что следует помнить не только о необходимости усиления мер, но и об их выполнении.

Поскольку делать ограничения жестче можно бесконечно, но если их не выполнять, то эффекта будет мало от них. Поэтому ограничения есть и они будут, но надо понимать, что мало их ввести, нужно их выполнять и контролировать.

Людмила Мухарская для РБК-Украина

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