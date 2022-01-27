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Нова хвиля COVID. Чим вона відрізняється від попередньої та коли чекати піку

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Київ, Четвер 27 січня 2022 10:09
Нова хвиля COVID. Чим вона відрізняється від попередньої та коли чекати піку Фото: в Україні почалася нова хвиля коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

У Міністерстві охорони здоров'я нещодавно заявили, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. Фахівці зазначають, що вона може стати найбільшою за весь період пандемії в країні. При цьому добова статистика COVID-захворювань продовжує погіршуватися.

Про те, якою буде нова хвиля коронавірусу для українців, на тлі поширення нового штаму "Омікрон", та коли очікувати піку заражень в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Можемо констатувати, що початок нової хвилі коронавірусу в Україні вже відбувся. Зокрема, бачимо зростання захворюваності, яке є більш агресивним. Тобто щодня додається більша кількість інфікованих людей, якщо порівняти з попередньою хвилею.

Втім, коли саме настане пік нової хвилі коронавірус в принципі важко спрогнозувати, але все ж таки, більшість експертів схиляються до того, що він припаде на середину лютого.

В принципі, такий розвиток подій ми можемо порівнювати з іншими країнами. Оскільки ситуація щодо такої швидкості поширення в нас аналогічна як і в інших країнах. Ми бачили, що наростання цього піку коронавірусу відбувається значно активніше. Тобто, можемо стверджувати, що епідеміологічна ситуація в нас не відрізняється від інших країн в плані активності поширення.

Слід зауважити, що ми маємо цього разу справу з новим штамом коронавірусу "Омікрон", а швидкість поширення є його основною властивістю.

Натомість ми бачимо, що кількість госпіталізованих COVID-хворих є меншою, зменшилась і кількість критичних випадків та смертей. Але враховуючи, що загальна кількість людей, які будуть хворіти, навіть в безсимптомній формі, буде великою, це може призвести до критичного навантаження на систему охорони здоров'я.

Так, якщо попередня хвиля давала нам такі критичні навантаження внаслідок важких форм, то ця може давати його через більшої кількості інфікованих людей.

Щодо посилення карантину, яке ми вже спостерігаємо в деяких західних регіонах, (введення "червоних" зон), варто наголосити, що слід пам'ятати не лише про необхідність посилення заходів, а й про їх виконання.

Оскільки робити обмеження більш жорсткими можна нескінченно, але якщо їх не виконувати, то ефекту буде мало від них. Тому, обмеження є і вони будуть, але треба розуміти, що замало просто їх запровадити, потрібно їх виконувати та контролювати.

Людмила Мухарська для РБК-Україна

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