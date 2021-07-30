Новые правила на границе могут быть запоздалыми. И не предотвратят волну COVID

Новые меры правительства в принципе являются запоздалыми, потому что мы давно знаем ситуацию в соседних странах со вспышкой "Дельта"-штамма. Это довольно странно, что только сейчас Украина начала реагировать, но хорошо, что дополнительные меры вводятся.

ПЦР-тесты - это нормальный метод контроля, хоть и дорогой как для простого скрининга. Это обоснованно и по приезду в страну, и через 72 часа, но было бы лучше, чтобы эти 72 часа человек находился на самоизоляции.

Новые правила в нынешнем виде вряд ли помогут избежать волны с "Дельта"-штаммом, потому что пациенты с этим вариантом уже были зафиксированы в стране, он однозначно в Украине есть. Дополнительно его могут завезти те граждане, которые путешествуют, поэтому правительственные меры снизят риски и количество завозных случаев. Но предотвратить полностью уже не удастся.

По поводу людей, которые прибывают из Индии и России, самоизоляция на две недели - абсолютно обоснованная мера. Но хотелось бы, чтобы она правильно соблюдалась, поскольку по той самоизоляции, которая была ранее, были вопросы.

При этом вакцинированные могут передавать "Дельта"-штамм и другие варианты, потому что вакцинация по большей части спасает от тяжелого течения COVID-19, но не от заболевания в целом. Если человек переносит его в легкой бессимптомной форме, то может передавать вирус и далее.

Что касается того, чтобы отправлять и вакцинированных путешественников на карантин, - тут, наверное, нет, у них шанс заболеть все-таки меньше. Если таких людей приезжает из России и Индии немного, то вполне можно было бы рассмотреть самоизоляцию для всех.

А в отношении того, что при ужесточении карантина разрешат работать только школам, в которых вакцинировано не мене 80% педагогического состава… Если удастся достичь такого показателя, то это замечательно. Но школы могут стать очагами коронавируса, если его будут переносить дети, например, от своих семей. Здесь важна вакцинация не только педагогов, но и всего населения.

Если это правило будет действовать и не будут допускать учителей к учебному процессу, есть риск того, что мы остановим его только потому, что учителя не вакцинированы. Возможно, такие ситуации будут способствовать тому, что появится давление на педагогов со стороны администрации школ.

Катерина Сояк, для РБК-Украина