Новых "красных" регионов в ближайшее время не будет, - эксперт

По оценке Киевской школы экономики, новых красных регионов в ближайшие недели не будет. Мы не ожидаем, что в феврале Госкомиссия ТЭБ и ЧС отнесет тот или иной регион в красный уровень, потому что сейчас нет регионов с критической нагрузкой на систему здравоохранения, то есть с высокой загруженностью "ковидных" кроватей.

Сейчас самая большая загрузка коек в Николаевской области, но она все равно не соответствует предельным показателям адаптивного карантина.

Теоретически какой-то из регионов может в ближайшее время по показателям пошатнуться в сторону показателей красной зоны. Но это не значит, что там будет введен красный уровень эпидугрозы. Как известно, красные "зоны" вводятся решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Чтобы регион попал в красный уровень, его эпидемические показатели должны превышать пороговые значения три дня подряд. И затем госкомиссия должна определяться.

Что также важно, в 21 из 25 регионов Украины сейчас фиксируется спад количества госпитализаций. Мы ожидаем, что смертность на этой неделе также выйдет на плато и начнет снижаться. Поэтому сейчас мы видим либо стабилизацию заболеваемости, либо стабильный тренд на спад.

Есть единичные случаи: например, Днепропетровская или Запорожская области – там фиксируется недельный прирост в 1-2% по показателю госпитализаций. В Кировоградской области есть прирост 30% и Черкасской – 12%. Но это не взрывные темпы роста. Прямой угрозы коллапса медицинской системы сейчас нет ни в одном регионе. Поэтому риск того, что какой-то из регионов, войдет в красный уровень эпидугрозы, очень низкий.

Что касается прогноза на март, то по всем трем нашим сценариям ожидается спад заболеваемости. Есть ли вероятность того, что дальше будет новый всплеск? Да, это возможно. Почему? Ответ очень простой: мутации вируса и то, как "Омикрон" вел себя в Европе. Повторные вспышки эпидемии – это не исключение, а, скорее, тренд.

Сейчас в Украине мы видим положительную динамику. Две недели подряд снижается число выявленных случаев и госпитализации, и этот спад ускоряется. Но мы все еще находимся на высоких цифрах. На прошлой неделе у нас было более 30 тысяч случаев в сутки, что больше чем пиковые значения всех предыдущих волн. Этот большой уровень заболеваемости создает большую базу инфицированных для потенциального возобновления всплеска. Но, по нашим оценкам, спад заболеваемости еще ближайший месяц будет продолжаться.

Юрий Ганиченко для РБК-Украина