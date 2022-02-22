Нових "червоних" регіонів найближчим часом не буде, - експерт

За оцінкою Київської школи економіки, нових червоних регіонів в найближчі тижні не буде. Ми не очікуємо, що в лютому Держкомісія ТЕБ і НС віднесе той чи інший регіон в червоний рівень, тому що зараз немає регіонів з критичним навантаженням на систему охорони здоров'я, тобто з високою завантаженістю "ковідних" ліжок.

Зараз найбільше завантаження ліжок в Миколаївській області, але вона все одно не відповідає Граничним показникам адаптивного карантину.

Теоретично якийсь із регіонів може найближчим часом за показниками похитнутися в бік показників червоної зони. Але це не означає, що там буде введений червоний рівень епіднебезпеки. Як відомо, червоні "зони" вводяться рішенням Державної комісії ТЕБ і НС. Щоб регіон потрапив у червоний рівень, його епідемічні показники повинні перевищувати порогові значення три дні поспіль. І потім Держкомісія повинна визначатися.

Що також важливо, у 21 з 25 регіонів України зараз фіксується спад кількості госпіталізацій. Ми очікуємо, що смертність на цьому тижні також вийде на плато і почне знижуватися. Тому зараз ми бачимо або стабілізацію захворюваності, або стабільний тренд на спад.

Є поодинокі випадки: наприклад, Дніпропетровська або Запорізька області – там фіксується тижневий приріст в 1-2% за показником госпіталізацій. У Кіровоградській області є приріст 30% і Черкаській – 12%. Але це не вибухові темпи зростання. Прямої загрози колапсу медичної системи зараз немає в жодному регіоні. Тому ризик того, що якийсь із регіонів, увійде в червоний рівень епіднебезпеки, дуже низький.

Що стосується прогнозу на березень, то за всіма трьома нашими сценаріями очікується спад захворюваності. Чи є ймовірність того, що далі буде новий сплеск? Так, це можливо. Чому? Відповідь дуже проста: мутації вірусу і те, як "Омікрон" поводився в Європі. Повторні спалахи епідемії - це не виняток, а, скоріше, тренд.

Зараз в Україні ми бачимо позитивну динаміку. Два тижні поспіль знижується число виявлених випадків і госпіталізації, і цей спад прискорюється. Але ми все ще перебуваємо на високих цифрах. Минулого тижня у нас було більше ніж 30 тисяч випадків на добу, що більше ніж пікові значення всіх попередніх хвиль. Цей великий рівень захворюваності створює велику базу інфікованих для потенційного відновлення сплеску. Але, за нашими оцінками, спад захворюваності ще найближчий місяць триватиме.

Юрій Ганіченко для РБК-Україна