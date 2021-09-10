Новый пик заболеваемости COVID в Украине вряд ли будет выше прежних

Ситуация с заболеваемостью в стране развивается не прогнозировано. Рост неконтролируемый. Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего - нет.

Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост - возможно, пик будет позже и не настолько острым. Лучший выход - максимальными темпами привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выражен в показателях смертности.

В то же время все зависит не только от чиновников, но и от граждан, которые проявят или не проявят своей активности в плане борьбы с пандемией. Речь идет о соблюдении карантинных правил и вакцинации. Если будет локдаун, это будет наша совместная вина всего общества.

Определенная логика в том, чтобы ввести ослабления для вакцинированных, действительно, есть. У вакцинированных и тех, кто переболел "ковидом", в десятки раз меньше шансов заболеть и передавать вирус. Поэтому нелогично таких людей ограничивать так же, как и тех, кто не провакцинирован и не болел.

Борис Донской, для РБК-Украина