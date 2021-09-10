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Новий пік захворюваності на COVID в Україні навряд чи буде вище ніж до цього

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 14:30
Новий пік захворюваності на COVID в Україні навряд чи буде вище ніж до цього Новий пік захворюваності на COVID очікується через 2-3 тижні (фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Борис Донський, лікар-імунолог

Захворюваність на COVID-19 в Україні росте щодня і досягла весняних показників. Але вакцинація, що набирає обертів, може позначитися на скороченні важких випадків.

Про те, коли чекати на черговий пік захворюваності, в коментарі РБК-Україна розповів лікар-імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой.

Ситуація із захворюваністю в країні розвивається не прогнозовано. Зростання неконтрольоване. Якщо не вжити ніяких заходів, то через 2-3 тижні у нас буде пік. На яких цифрах ми досягнемо цього піку, важко сказати. Я підозрюю, що вони навряд чи будуть вищими, ніж під час попередньої хвилі, швидше за все - ні.

Якщо будуть запроваджуватися хоч якісь обмеження, то ми розтягнемо в часі це зростання - можливо, пік буде пізніше і не настільки гострим. Кращий вихід - максимальними темпами прищепити пенсіонерів і людей з груп ризику. Тоді ми будемо мати пік захворюваності, але він не буде еквівалентно виражений в показниках смертності.

У той же час все залежить не тільки від чиновників, а й від громадян, які проявлять або не проявлять своєї активності в плані боротьби з пандемією. Йдеться про дотримання карантинних правил і вакцинації. Якщо буде локдаун, це буде наша спільна вина всього суспільства.

Певна логіка в тому, щоб ввести ослаблення для вакцинованих, дійсно, є. У вакцинованих і тих, хто перехворів на "ковід", в десятки разів менше шансів захворіти і передавати вірус. Тому нелогічно таких людей обмежувати так само, як і тих, хто не провакцинований і не хворів.

Борис Донськой, для РБК-Україна

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