ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Нынешняя волна COVID вряд ли завершится до Нового года

Новина українською →
Киев, Пятница 05 ноября 2021 12:40
Нынешняя волна COVID вряд ли завершится до Нового года Декабря не хватит для стабилизации ситуации с коронавирусом (фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Екатерина Сояк, врач-эпидемиолог

Очередная волна коронавируса в Украине набирает обороты с постоянным ростом заболеваемости. Власти призывают украинцев вакцинироваться и уже заговорили об уровне смертности 1 000 человек в сутки как о вероятном сценарии.

Об эпидемиологических прогнозах на ближайшие недели в комментарии РБК-Украина рассказала глава Отдела оценки рисков и инфекционного контроля "Охматдета", исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Мы пока что не видим, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если это и происходит несколько дней, то это не значит, что мы выходим на плато. Заболеваемость растет ежедневно, после выходных цифры падают, но это связано только с выходными и с меньшим количеством протестированных людей.

Что касается заявлений о возможной цифре в 1 000 смертей от COVID в сутки, то сложно сказать, когда их можно ждать. Киевская школа экономики прогнозирует такую ситуацию, и у меня нет аргументов против. Поэтому мне кажется, что мы вполне можем выйти на такой показатель, учитывая рост смертности. Говорить о том, когда мы его получим, - абсолютно некорректно. Пока что будем просто наблюдать.

К Новому году волна COVID вряд ли, грубо говоря, спадет совсем. Пик мы ожидаем на середину или конец этого месяца, но декабря вряд ли хватит, чтобы ситуация полностью нормализовалась. Возможно, с помощью локдаунов мы улучшим несколько ситуацию, но опять-таки это не будет означать, что мы можем расслабиться.

Возможно, наоборот перед праздниками снова сделают какой-то перерыв, когда психологически люди смогут пожить не в локдауне и готовиться к Новому году, но скорее это может быть только политическим решением. Но я думаю, что напряженный период с коронавирусом продлится два месяца.

Эффективность нынешнего локдауна мы увидим только по результатам. Учитывая, что мы не очень то и отслеживали эффективность мер после прошлых жестких ограничений, нам реально будет очень сложно сравнивать.

Хорошо, что появилась мотивация для вакцинированных - они могут посещать общественные места, магазины, кафе, но и для вакцинированных должны действовать ограничения по дистанции, маскам и так далее. Потому что иначе все это не имеет смысла - вакцинированные думают, что защищены на 100%, и пандемия их не касается. Их это продолжает касаться, потому что они могут болеть бессимптомно, в легкой форме, заражать группы риска, которые не вакцинированы. А у нас среди населения старше 65 лет процент вакцинации очень низкий.

Екатерина Сояк, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе