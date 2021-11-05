Нинішня хвиля COVID навряд чи завершиться до Нового року

Чергова хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів з постійним зростанням захворюваності. Влада закликає українців вакцинуватися і вже заговорила про рівень смертності 1 000 осіб на добу як про ймовірний сценарій.

Ми поки що не бачимо, щоб ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо це відбувається кілька днів, то це не означає, що ми виходимо на плато. Захворюваність зростає щодня, після вихідних цифри падають, але це пов'язано тільки з вихідними і з меншою кількістю протестованих осіб.

Що стосується заяв про можливу цифру в 1 000 смертей від COVID на добу, то складно сказати, коли їх можна чекати. Київська школа економіки прогнозує таку ситуацію, і у мене немає аргументів проти. Тому мені здається, що ми цілком можемо вийти на такий показник, враховуючи зростання смертності. Говорити про те, коли ми його отримаємо, - абсолютно некоректно. Поки що будемо просто спостерігати.

До Нового року хвиля COVID навряд чи, грубо кажучи, спаде зовсім. Пік ми очікуємо на середину або кінець цього місяця, але грудня навряд чи вистачить, щоб ситуація повністю нормалізувалася. Можливо, за допомогою локдаунів ми покращимо дещо ситуацію, але знову-таки це не означатиме, що ми можемо розслабитися.

Можливо, навпаки перед святами знову зроблять якусь перерву, коли психологічно люди зможуть пожити не в локдауні і готуватися до Нового року, але скоріше це може бути тільки політичним рішенням. Але я думаю, що напружений період з коронавірусом триватиме два місяці.

Ефективність нинішнього локдауну ми побачимо тільки за результатами. Враховуючи, що ми не дуже то і відстежували ефективність заходів після минулих жорстких обмежень, нам реально буде дуже складно порівнювати.

Добре, що з'явилася мотивація для вакцинованих - вони можуть відвідувати громадські місця, магазини, кафе, але і для вакцинованих мають діяти обмеження по дистанції, маскам і так далі. Тому що інакше все це не має сенсу - вакциновані думають, що захищені на 100%, і пандемія їх не стосується. Їх це продовжує стосуватися, тому що вони можуть хворіти безсимптомно, в легкій формі, заражати групи ризику, які не вакциновані. А у нас серед населення старше 65 років відсоток вакцинації дуже низький.

Катерина Сояк, для РБК-Україна