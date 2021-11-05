Нынешняя волна COVID вряд ли завершится до Нового года

Мы пока что не видим, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если это и происходит несколько дней, то это не значит, что мы выходим на плато. Заболеваемость растет ежедневно, после выходных цифры падают, но это связано только с выходными и с меньшим количеством протестированных людей.

Что касается заявлений о возможной цифре в 1 000 смертей от COVID в сутки, то сложно сказать, когда их можно ждать. Киевская школа экономики прогнозирует такую ситуацию, и у меня нет аргументов против. Поэтому мне кажется, что мы вполне можем выйти на такой показатель, учитывая рост смертности. Говорить о том, когда мы его получим, - абсолютно некорректно. Пока что будем просто наблюдать.

К Новому году волна COVID вряд ли, грубо говоря, спадет совсем. Пик мы ожидаем на середину или конец этого месяца, но декабря вряд ли хватит, чтобы ситуация полностью нормализовалась. Возможно, с помощью локдаунов мы улучшим несколько ситуацию, но опять-таки это не будет означать, что мы можем расслабиться.

Возможно, наоборот перед праздниками снова сделают какой-то перерыв, когда психологически люди смогут пожить не в локдауне и готовиться к Новому году, но скорее это может быть только политическим решением. Но я думаю, что напряженный период с коронавирусом продлится два месяца.

Эффективность нынешнего локдауна мы увидим только по результатам. Учитывая, что мы не очень то и отслеживали эффективность мер после прошлых жестких ограничений, нам реально будет очень сложно сравнивать.

Хорошо, что появилась мотивация для вакцинированных - они могут посещать общественные места, магазины, кафе, но и для вакцинированных должны действовать ограничения по дистанции, маскам и так далее. Потому что иначе все это не имеет смысла - вакцинированные думают, что защищены на 100%, и пандемия их не касается. Их это продолжает касаться, потому что они могут болеть бессимптомно, в легкой форме, заражать группы риска, которые не вакцинированы. А у нас среди населения старше 65 лет процент вакцинации очень низкий.

Екатерина Сояк, для РБК-Украина