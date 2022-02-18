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Однозначно сказать, что флюрона станет первым шагом к концу пандемии, пока нельзя, - эпидемиолог

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 14:36
Однозначно сказать, что флюрона станет первым шагом к концу пандемии, пока нельзя, - эпидемиолог Фото: Однозначно сказать, что флюрона станет первым шагом к концу пандемии, пока нельзя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

Трудно сказать станет ли флюрона (одновременное заболевание коронавирусом и гриппом) первым шагом к окончанию пандемии COVID. Для того чтобы сделать такие выводы нужна хоть базовая информация, значительно больше данных. Тем более, что это новое заболевание официально не признано.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, Заслуженный врач Украины, экс-замглавного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Пока только отдельные эксперты выделяют этот синтез двух заболеваний, но официально флюрона не квалифицирована.

Кроме того, чтобы сделать вывод, насколько она опасна, нужен большой объем информации от людей, переболевших этой формой заболевания. Поэтому однозначно сказать, что флюрона станет первым шагом к концу пандемии, пока нельзя.

Сейчас многие задаются вопросом: что опаснее - "Омикрон" или грипп. Здесь тоже нет однозначного ответа. Есть люди, которые умирали и умирают просто от гриппа, а есть жертвы "Омикрона" или "Дельты". Это зависит не только от свойств самих вирусов, но и от состояния организма заболевшего.

Если у человека имеются хронические заболевания или он уже в преклонном возрасте, то существует большой риск тяжело заболеть и даже умереть. И это независимо от того, инфицировался он гриппом или же коронавирусом.

Людмила Мухарская для РБК-Украина

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